Par Frédéric Couchet le dimanche, janvier 28 2024, 17:37 - Lien permanent

Je viens de me rendre compte récemment que cela fait 20 ans que j'ai annoncé à mes proches et d'autres personnes ma décision de changement d'orientation professionnelle et personnelle.

Je travaillais depuis plusieurs années dans des sociétés de services en informatique et je m'investissais ardemment dans le militantisme associatif autour du logiciel libre et des libertés informatiques.

Début 2004, j'annonçais arrêter toute activé professionnelle de service pour essayer de consacrer toute mon énergie et tout mon temps à promouvoir et défendre le logiciel libre et les libertés informatiques. Je n'avais aucune idée de la forme que cela prendrait.

20 ans plus tard, j'ai toujours la chance que mon activité professionnelle corresponde à ma raison d’être (« avoir un impact sur la société, être utile aux autres, agir avec les autres »).

Je viens de relire le courriel que j'avais envoyé et les réponses reçues. Un grand merci aux personnes qui m'ont encouragé, fait des suggestions, accompagné.