Pour donner à chacun l'occasion de sauver un chaton, l'Internet libre et le logiciel libre, l'April, Framasoft et La Quadrature du Net proposent leur tout nouveau «Pack Liberté 2».

L'April (dont je suis le délégué général), Framasoft et La Quadrature du Net sont trois organisations qui œuvrent depuis plusieurs années à la défense et à la promotion du logiciel libre, ainsi qu'à la défense des libertés sur internet. Les trois associations ont besoin de ressources supplémentaires pour perénniser leurs missions et efficacement défendre leurs valeurs.

L'April, Framasoft et La Quadrature du Net se sont donc regroupées autour d'une campagne commune de soutien : le «Pack Liberté 2».

Le « Pack Liberté 2 » permet à chacun de sauver un chaton, l'internet libre et le logiciel libre.

Le site «Pack Liberté» propose chaque jour à 10h au moins une nouvelle vidéo mettant montrant l'incroyable efficacité du chaton « Pack Liberté » en action.

Voir par exemple cette vidéo sur Hadopi.