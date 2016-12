Par Frédéric Couchet le samedi, mars 24 2012, 01:32 - Logiciel libre / Numérique - Lien permanent

Les RMLL ont notamment comme spécificités : d'être d'accès libre et gratuit, d'être organisées exclusivement par des bénévoles, de se dérouler sur presque une semaine, de proposer à la fois des conférences techniques, grand public et des moments festifs. C'est incontestable l'un des moments forts de l'année pour le logiciel libre et ses acteurs, sans doute le meilleur lieu d’échanges et de rencontres entre contributeurs et utilisateurs de logiciel libre.

Et, pour la première fois, les RMLL se dérouleront en dehors de la France (elles sont nées à Bordeaux en 2000).

Il ne reste que quelques jours pour proposer une conférence.