J'ai récemment eu un problème avec ma machine à laver (une brandt malice) qui ne séchait plus et affichait d23 comme code d'erreur.

N'y connaissant absolument rien en électroménager, et l'appareil n'étant plus sous garantie, je me suis balladé dans les forums de dépannage pour voir si une solution était proposé. Et bien sûr, j'ai trouvé plein d'informations notamment sur http://www.forum-electromenager.com.

En gros, le problème viendrait du ventilateur qui serait grippé et une sonde de sécurité de température (klixon) se serait déclenchée. Pour régler le problème il faut nettoyer le ventilateur et réenclencher la sonde. Le ventilateur se trouve à l'arrière de la machine. Le nettoyage n'a pas été très compliqué. Par contre, ma femme et moi on a bien galéré pour trouver le "petit bouton rouge" censé se trouver sur le côté droit de la machine. Je n'ai pas trouvé sur le net de photo de l'appareil, donc je mets en ligne des photos, ça évitera peut-être à des personnes de passer trop de temps à chercher ce foutu bouton.